Четверг, 1 Сентября 2022 14:08

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян 1 сентября на заседании правительства сообщил подробности о состоявшейся 31 августа в Брюсселе трехсторонней встрече.

Премьер напомнил, что накануне по итогам встречи был распространен пресс-релиз, в котором указаны как темы обсуждений, так и принятые решения, которые носят рабочий характер. <Понятно, что обсуждение было объемным, непростым. Но я хочу зафиксировать, что наши цели остаются и должны оставаться такими, как я заявлял в своих публичных выступлениях>, - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство РА провозгласило мирную повестку, и нужна решимость для ее реализации. <Мы все должны понимать, что это непросто и не однозначно, а возможные решения не очевидны>, - добавил Пашинян.

Тем не менее глава правительства призывает продолжить последовательную работу. <Необходимо, и это желание народа, чтобы в нашем регионе днем ранее установился прочный и всеобъемлющий мир. И мы должны все больше и больше сконцентрироваться на решении этой задачи>, - заявил глава кабмина РА.

Никол Пашинян утверждает, что никакой другой информации, помимо уже представленной, нет. <Если в будущем будут подробности, предложения, темы, которые созреют, чтобы возникла необходимость обсудить в правительстве с обществом и политическими силами, то это непременно будет сделано>, - заверил он.

Напомним, по 31 августа в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля состоялась четвертая очная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Согласно пресс-службе правительства, в ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с освобождением пленных и выяснением судьбы пропавших без вести, демаркацией и безопасностью границ, разблокированием региона, урегулированием армяно-азербайджанских отношений, нагорно-карабахской проблемой.

Достигнута договоренность на уровне министров иностранных дел о продолжении предметных переговоров по выработке мирного договора. Встреча министров иностранных дел состоится в течение месяца. Следующая встреча лидеров пройдет в ноябре.