Четверг, 1 Сентября 2022 13:31

АрмИнфо. Правительство Армении сократит служебный автопарк на 654 машины. Соответствующее решение принято 1 сентября на заседании кабмина.

Как заявил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, по итогам инвентаризации в госведомствах было выявлено 654 авто, которые не используются по причине неисправности или же за ненадобностью.

Автомобили будут переданы Комитету по управлению госимуществом и проданы с аукциона.

По предварительной оценке в госбюджет поступит примерно 200 млн драмов (около $480 тыс - ред).

Как заявил председатель Комитета по управлению госимуществом Арнак Аветисян, цены на аукционах будут снижены, чтобы продать все машины, даже те, которые фактически являются металлоломом.