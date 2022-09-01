Четверг, 1 Сентября 2022 13:04

АрмИнфо. Бывшему главе общины Айнтап Араратской области Армении предъявлено обвинение в злоупотреблениях и служебном мошенничестве. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РА.

Согласно источнику, в период пребывания в должности главы общины Айнтап Карен Саркисян, который в настоящее время является заместителем главы общины, включил в официальные документы заведомо ложные сведения, не принял мер по прекращению самовольного строительства зданий и сооружений. Более того, в 2014 году тогдашний глава общины совершил незаконную сделку по отчуждению общинной земли общей площадью 0,03676 га в пользу своего брата.

Кроме того, глава общины составил фиктивные документы на приватизацию в целях продажи другим лицам целого ряда объектов недвижимости, среди которых земельный участок площадью 435,7 кв.м, расположенный на трассе Ереван-Арташат, гараж площадью 52,3 кв.м, хозяйственное здание площадью в 127,5 кв.м, земельные участки площадью 16,8 и 12,8 кв.м. и построенные на нем здания.

По совокупности достаточных доказательств бывшему главе общины Айнтап было предъявлено обвинение согласно части 1 статьи 309 прежнего Уголовного кодекса РА, что соответствует части 1 статьи 441 ныне действующего УК РА. Полномочия обвиняемого на посту заместителя главы общины приостановлены, в качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде.