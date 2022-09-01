Четверг, 1 Сентября 2022 11:20

АрмИнфо.Экс-командующий Армией обороны, главный советник президента Арцаха Микаэл Арзуманян арестован. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат экс-командующего Ерем Саркисян.

<Как и ожидалось, суд выполнил свою миссию и арестовал Микаела Арзуманяна. Шоу продолжается...>, - написал адвокат.

Напомним, что накануне Микаэл Арзуманян был освобожден из под стражи, поскольку истек срок его задержания. Сторона обвинения представила ходатайство о его аресте, которое было удовлетворено судом накануне вечером. Сам Арзуманян не признает выдвинутых против него обвинений.

Напомним, что 30 августа правоохранительные органы Армении задержали бывшего командующего АО, когда он направлялся из Арцаха в Армению. Следственный комитет его в служебной халатности во время обороны города Шуши осенью 2020 года. Генерал- лейтенант Арзуманян был назначен командующим АО в октябре 2020 года и был освобожден от занимаемой должности в сентябре 2021 года.