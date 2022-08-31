Среда, 31 Августа 2022 22:11

АрмИнфо. Экс-командующий Армией обороны Арцаха Микаэл Арзуманян освобожден из-под стражи.

Об этом 31 августа журналистам сообщил его адвокат Ерем Саркисян.

По его словам, срок задержания бывшего командующего, главного советника президента Арцаха Микаэла Арзуманяна истек, и он освобожден из-под стражи. Адвокат добавил, что обвинение подало ходатайство о применении ареста в качестве меры пресечения, рассмотрение которого состоится позже.

Саркисян подчеркнул, что Арзуманян не признает вины по выдвинутым против него обвинениям.

Напомним, что накануне правоохранительные органы Армении задержали Арзуманяна, когда он направлялся из Арцаха в Армению. Следственный

комитет РА обвиняет экс-командующего в служебной халатности во время обороны города Шуши осенью 2020 года. Генерал-лейтенант Арзуманян был назначен командующим АО в октябре 2020 года и был освобожден от занимаемой должности в сентябре 2021 года.