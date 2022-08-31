Среда, 31 Августа 2022 22:07

АрмИнфо. Экс-премьер Армении, лидер партии <Республика> Арам Саркисян предлагает властям страны рассмотреть вопрос о выходе из ОДКБ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, США назначают бывшего заместителя госсекретаря новым американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ. США и Франции,

являющиеся сопредседателями МГ ОБСЕ, проводят телефонный разговор перед встречей Пашиняна и Алиева в Брюсселе и подтверждают свою

готовность в мирном урегулировании нагорно-карабахской проблемы. Послы США и Франции отвергают приглашение МИД Азербайджана посетить

Шуши. США отстаивают подход к решению вопроса о статусе Арцаха и подчеркивают право на выражение точки зрения арцахцев. Россия и Азербайджан считают вопрос о статусе решенным, и они четко заявляют об этом на пресс-конференциях после трехсторонних встреч в Москве и в интервью президента РФ Владимира Путина по поводу будущего Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Посол России в Баку с радостью принимает приглашение и посещает Шуши. <Это факты, а не предмет для обсуждения, но эти факты дают возможность сделать вывод, что на встрече в Брюсселе речь пойдет о статусе и окончательном урегулировании, против чего попытается выступить Алиев. В отличие от встречи в Брюсселе они попытаются организовать встречу в Москве, на которой попытаются оказать давление на Армению>, - отметил политик.

Он считает решением выход за рамки российско-турецких договоренностей с возможными вариантами. <В целях увеличения

политического, военного и экономического влияния Запада выйти из

ОДКБ, ибо РФ все равно не продает нам оружие, ОДКБ не выполняет

своих обязательств по обеспечению безопасности Армении, а нахождение

в ОДКБ препятствует получение страной более серьезной военной

помощи. Изучая показатели военной поддержки США и Франции дружественным странам, можно убедиться, что в случае выхода из ОДКБ западная военная помощь Армении может быть в пределах 350-400 млн долларов в год, добавьте затраты на обучение по тактике и стратегии современной войны: Уверен, что такого вооружения на год хватит, чтобы Баку и Москва сменили тон, умерив аппетиты. Я знаю, что мое предложение рискованно, но если оставить все как есть, то это закончится потерей Арцаха, границ Армении в ущерб нам, и потерей суверенитета Армении>, - считает Арам Саркисян.