Среда, 31 Августа 2022 21:58

АрмИнфо. Общественно-политический деятель, соучредитель фонда <Арар> Аветик Чалабян освобожден из под стражи под залог в 15 млн драмов. Решение об этом принято 31 августа на заседании Апелляционного суда Армении под председательством судьи Рузанны Барсегян.

Тем самым, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты, отменив решение суда первичной инстанции.

Напомним, что Чалабян обвиняется в принуждении студентов Академии сельского хозяйства к участию в акциях протеста оппозиционных политических сил.