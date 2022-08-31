Среда, 31 Августа 2022 21:52

АрмИнфо. 31 августа в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с освобождением пленных и выяснением судьбы

пропавших без вести, демаркацией и безопасностью границ, разблокированием региона, урегулированием армяно-азербайджанских отношений, нагорно-карабахской проблемой.

Достигнута договоренность на уровне министров иностранных дел о продолжении предметных переговоров по выработке мирного договора. Встреча министров иностранных дел состоится в течение месяца.

Следующее заседание комиссии по делимитации и демаркации границ состоится в ноябре в Брюсселе.

Следующая встреча лидеров пройдет в ноябре.