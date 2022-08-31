Среда, 31 Августа 2022 21:48

АрмИнфо.Европейский Союз готов и дальше наращивать свою поддержку на пути к долгосрочному и устойчивому миру между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении главы Совета ЕС Шарля Мишеля по итогам встречи в Брюсселе премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По словам Шарля Мишеля, важно начать готовить население двух стран к миру. В этом отношении решающее значение будут иметь

заявления, поскольку в нынешней деликатной ситуации каждое слово, произнесенное публично, выслушивается другой стороной и оценивается.

ЕС также продолжит настаивать на продвижении экономического развития региона на благо обеих стран и его населения.

Шарль Мишель заметил, что состоявшиеся сегодня обсуждения были открытыми и продуктивными. <Мы рассмотрели весь комплекс вопросов

нашей повестки дня. Отрадно видеть, что было предпринято немало шагов для реализации договоренностей, достигнутых в ходе нашей последней встречи. Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по продвижению мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном, и поручили министрам иностранных дел встретиться в течение месяца для работы над проектами текстов. Мы также провели подробное обсуждение гуманитарных вопросов, включая разминирование, судьбу задержанных и пропавших без вести лиц>, - отметил глава Совета ЕС, добавив, что призвал Азербайджан освободить армянских заключенных. <ЕС продолжит заниматься этими вопросами>, - заметил Шарль Мишель.

Он также сообщил, что в ходе встречи был отмечен прогресс по всем

вопросам, связанным с делимитацией границы. <Мы договорились, что

следующее заседание комиссий по делимитации и безопасности

состоится в Брюсселе в ноябре. Мы рассмотрели также процесс

разблокирования транспортных связей в регионе. Учитывая все эти обсуждения, я хотел бы подчеркнуть, что мы договорились еще раз встретиться в таком формате до конца ноября>, - заявил глава Совета ЕС.