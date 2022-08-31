Среда, 31 Августа 2022 17:51

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 31 августа встретился с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном, завершающим свою дипломатическую миссию в стране.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, собеседники коснулись добрососедских отношений между двумя странами и перспектив

дальнейшего сотрудничества в различных сферах.

На встрече стороны обсудили ситуацию в регионе. Они подчеркнули важность мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что Грузия всегда готова внести свой вклад и поддержать

мирный процесс. Премьер-министр поблагодарил армянского дипломата за его работу в развитии отношений между странами и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.