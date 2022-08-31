АрмИнфо.Отборочная комиссия 7th Baiqonyr International Short Film Festival определила состав участников Международного конкурса фестиваля 2022 года.
Из 200 поступивших на конкурс заявок программной службой фестиваля, в которую вошли киноведы Ержан Жумабеков, Енлик Егеубаева, Акерке Камашбек, режиссер Райымбек Альжанов и режиссер-аниматор Иван Ардашов, было отобрано 17 картин, в том числе, из Армении.
Список участников Международного конкурса VII Baiqonyr ISFF:
1. <Ветер нас уносит> - Файёз Бузрукходжаев - Узбекистан
2. <Жизнь без весны> - Шокир Холиков - Узбекистан
3. <Я сегодня вешался> - Анна Габриэль - Россия -Армения
4. <Головой вниз> - Овсанна Шекоян - Армения
5. <Мое черное сердце> - Гаруш Казарян - Армения
6. <Слишком большой> - Абдулло Гурбати - Таджикистан
7. <Где ваш дом?> - Эльвин Аширов - Азербайджан
8. <Таксист> - Илларион Яковлев - Республика Саха
9. <Нулевые> - Оксана Синчугова - Татарстан
10. <Юха> - Татьяна Черногузова - Татарстан
11. <Вклад> - Бахрам Сейтжанов - Республика Каракалпакстан
12. <Зеленое поле> - Тыныстан Темиржан уулу - Кыргызстан
13. <Жар-жар> - Адилет Оморов - Кыргызстан
14. <Параллели> - Сергей Батаев - Россия
15. <Почти весна> - Настя Коркия - Россия
16. <?ора> - Телжан Н?рмахан - Казахстан
17. <А? алтын> - Жанана Курмашева - Казахстан
9 сентября победителей международного конкурса определит жюри в составе продюсера Рустама Юсупова, режиссера Айдына Сахамана и актрисы Дины Тасбулатовой. Возглавляет жюри президент Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнара Абикеева.
Напомним, VII BAIQONYR International Short Film Festival пройдет с 7-го по 11-е сентября в Алматы, в киноцентре <Арман>. Организатором фестиваля Baiqonyr традиционно выступает ведущий кинопортал страны - <Бродвей> (brod.kz). Фестиваль пройдет при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
Информационную поддержку оказывает АО <Национальная компания <Kazakh Tourism>.
Информационными партнерами фестиваля выступают телеканалы <Хабар> и El Arna, радиостанции <Ж?лдыз FM> и <Эльдорадио Алматы>, интернет-порталы Tengrinews.kz, Massaget.kz, Baribar.kz, 365 Info.kz, <Экспресс К>, издания Egemen Qazaqstan, <Казахстанская правда>, Almaty Akshamy, <Вечерний Алматы>, <Комсомольская правда Казахстан>.