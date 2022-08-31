Среда, 31 Августа 2022 17:14

АрмИнфо. В итоговых замечаниях Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации зарегистрированы случаи грубых нарушений прав человека, совершенных Азербайджаном в период и после агрессии против Арцаха в 2020 году. Об заявил Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян.

Ссылаясь на заключения Комитета, Защитник прав человека подчеркнул, что Азербайджан осуществляет дискриминационную политику в отношении лиц армянского происхождения на государственном уровне.

<Все случаи, указанные Комитетом, в частности, грубые нарушения прав человека, совершенные азербайджанскими ВС в отношении военнопленных и гражданских лиц, в том числе внесудебные казни, пытки, жестокое обращение и произвольные задержания, а также уничтожение армянского культурного и религиозного наследия осуществляются в соответствии с дискриминационной государственной политикой Азербайджана>, - отметил Степанян.

По словам Омбудсмена, осуществление подобной политики на госуровне свидетельствует о том, что избранный народом Арцаха путь и построение независимого государства не имеют альтернативы.

<Уверены, что международное признание Арцаха назрело, как обязательство по принятию эффективных мер с целью предотвращению грубых нарушений прав человека>, - заключил он.