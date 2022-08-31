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АрмИнфо. В итоговых замечаниях Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации зарегистрированы случаи грубых нарушений прав человека, совершенных Азербайджаном в период и после агрессии против Арцаха в 2020 году. Об заявил Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян.
Ссылаясь на заключения Комитета, Защитник прав человека подчеркнул, что Азербайджан осуществляет дискриминационную политику в отношении лиц армянского происхождения на государственном уровне.
<Все случаи, указанные Комитетом, в частности, грубые нарушения прав человека, совершенные азербайджанскими ВС в отношении военнопленных и гражданских лиц, в том числе внесудебные казни, пытки, жестокое обращение и произвольные задержания, а также уничтожение армянского культурного и религиозного наследия осуществляются в соответствии с дискриминационной государственной политикой Азербайджана>, - отметил Степанян.
По словам Омбудсмена, осуществление подобной политики на госуровне свидетельствует о том, что избранный народом Арцаха путь и построение независимого государства не имеют альтернативы.
<Уверены, что международное признание Арцаха назрело, как обязательство по принятию эффективных мер с целью предотвращению грубых нарушений прав человека>, - заключил он.
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|На одной из станций ереванского метрополитена и близлежащих районах проведены учебные антитеррористические мероприятия - СНБ
|Состоялся телефонный разговор между руководителями МИД Tуркменистана и государства Kатар
|Москва продолжает предметную работу с Ереваном и Баку в целях разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе - МИД РФ
|МИД РФ: Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС имел бы ощутимый эффект для всего региона
|ЕС не имеет никакого отношения к реальному желанию содействовать нормализации армяно - азербайджанских отношений - Захарова
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|Задержан водитель автомобиля, сбившего бывшего генерального директора образовательного проекта <Интерньюс>
|Ардшинбанк содействует развитию армянского джаза
|Спасатели и сотрудники МВД Арцаха несут усиленную службу на участке альтернативной автодороги Степанакерт-Горис
|В Ереване в результате ДТП погибла бывший генеральный директор образовательного проекта <Интерньюс> Манана Асламазян
|Прогноз: США и союзники продолжат противодействие ситуативному сопоставлению евразийской и неоосманской политики РФ и Турции
|Дорожная полиция Армении переходит на усиленный режим дежурства
|Дипломат: Единственный надежный путь России в Европу лежит через Азербайджан, Армению и Турцию
|США призывают Армению и Азербайджан достичь всеобъемлющего мирного соглашения
|2 гражданина Армении обвиняются в государственной измене и шпионаже
|Сообщение о заложенной бомбе в отделении полиции Ташира оказалось ложным
|Россия готова и в дальнейшем оказывать содействие в переговорах делегаций Армении и Азербайджана по делимитации госграницы - МИД РФ
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|Прогноз: Прорывных решений в Брюсселе не будет
|Америабанк расширяет столичную филиальную сеть
|Вице-премьеры Армении и Азербайджана обсудили процедурные вопросы в рамках заседания Комиссии по делимитации госграницы
|Следком: Генерал-лейтенанту Микаелу Арзуманяну выдвинуто обвинение по факту халатности в организации обороны Шуши
|Президенту Арцаха не сообщили о задержании бывшего министра обороны Республики
|Легенда мирового футбола Луиш Фигу прибыл в Армению
|Туркменистан предложит ООН принять три резолюции в сфере мира и безопасности
|Родные погибших в ТЦ <Сурмалу> получат по 3 млн драмов
|В Москве проходит заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы - СМИ
|Насильственное исчезновение людей является нарушением основных прав человека - МИД РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян с Мишелем обсудили предстоящую трехстороннюю встречу в Брюсселе
|На кинофестивале в Ташкенте представят фильм Айка Ордяна <Зулали>
|Армения высоко оценивает позицию послов Франции и США, отклонивших приглашение посетить Шуши - МИД
|Суды Армении не оправдывали ни одного из лиц, причастных к государственной измене - советник генпрокурора
|В Баку заявили о предложении создать совместный с Арменией механизм МККК по поиску пропавших без вести
|В результате 44-дневной войны 303 гражданина Армении считаются пропавшими без вести - Омбудсмен
|Депутаты НС Армении примут участие в заседании комиссии ПАСЕ в Турции
|В Армении выбирают участника детского <Евровидения>
|На Армению надвигаются теплые тропические потоки из Ирака
|Президент Туркменистана принял председателя правления ПАО «Газпром»
|Власти Армении разрешили увеличить объемы промышленного лова сига в озере Севан
|Сотрудничество Армении и США в уменьшении биологической угрозы не имеет ничего общего с биологическим оружием
|В США рекомендуют направить в 2023 году не менее 60 млн долларов Армении и не менее 2 млн долларов Арцаху
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД РА: подтверждаем нацеленность на максимальную реализацию имеющегося потенциала в целях последовательного наращивания сотрудничества между Арменией и Россией
|Пашинян и Путин поздравили дург друга и обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов
|Принято решение осуществлять сообщение с Арменией по новому маршруту
|Следующая встреча в формате <3+3> может пройти до конца года в Иране - посол
|GeoProMining окажет содействие проекту водообеспечения сел Вардениской общины
|В Турции армянскую церковь хотят превратить в центр культуры и науки
|Путин и Пашинян проведут телефонный разговор - Песков
|Государство окажет содействие семьям погибших и пострадавшим лицам в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу>
|В Армении зафиксировано 2124 новых случаев заболеваемости коронавирусом, скончались 7 человек - Минздрав
|Starmus представил платную и бесплатную программу предстоящего фестиваля в Армении
|Читать больше
|Эксперт: Бердзор и Ахавно - классический образец этнической чистки
|Прогноз: США и союзники продолжат противодействие ситуативному сопоставлению евразийской и неоосманской политики РФ и Турции
|Дипломат: Единственный надежный путь России в Европу лежит через Азербайджан, Армению и Турцию
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