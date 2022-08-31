Среда, 31 Августа 2022 16:52

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Араратской области:

10:00-16:00 частично село Сисаван;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Сюникской области:

09:15-10:30 жилые дома 6, 7 на улице Ширванзаде в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24/30, 24/33 на улице Г.Овсепяна, абоненты (не являющиеся жильцами) 26/9, 56/6, 58/6 на улице Г. Овсепяна, собственный дом 26/8 на улице Г.Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; собственные дома на улице Давида Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома квартала “Дурян”, собственные дома на улице Н.Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

10:00-17:00 школа N113, абоненты-жильцы на улицах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 в кв. ‘Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 1-77 на улице Чернышевского, жилые дома 70/1, 70/2, 70/3 на улице Сасунци Давида;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Араратской области:

10:30 -16:00 частично села Шаумян, Ванашен, Севакаван, Сисаван;

в Лорийской области:

11:00 -17:00 села Норашен, Петровка, Дзорамут и Гогаван;

в Сюникской области:

09:15-11:30 частично село Андокаван;

11:00-17:00 частично село Брнакот.