Среда, 31 Августа 2022 16:25

АрмИнфо.На одной из станций ереванского метрополитена и близлежащих районах проведены учебные антитеррористические мероприятия. Об этом сообщает Служба национальной безопасности Армении.

<31 августа с.г. на станции метро <Сасунци Давид>, в близлежащих районах, а также в пассажирском поезде Ереван-Тбилиси-Ереван были проведены учебные антитеррористические мероприятия. Результаты

учений оценены положительно, все необходимые задачи признаны выполненными>, - говорится в сообщении СНБ.

Структура призвала жителей понимать работу, проводимую правоохранительными органами, оказывать посильную поддержку и пользоваться только официальными новостями, проявляя при этом бдительность, обращать внимание на вещи, предметы, оставленные без присмотра в общественных местах и транспортных средствах, и сообщать о них в правоохранительные органы.