Среда, 31 Августа 2022 16:05

АрмИнфо.Сегодня, 30 августа состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Государства Катар Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

В рамках состоявшегося телефонного разговора состоялся обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений.

Подчеркнув позитивный характер дружественных отношений между странами, было особенно отмечено, что главным фактором развития двустороннего сотрудничества являются контакты на высшем государственном уровне.

В данном контексте, стороны обсудили возможности организации официального визита Президента Туркменистана в Государство Катар.

Министры иностранных дел акцентировали внимание на важности деятельности совместной Межправительственной туркмено-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, и договорились о проведении его третьего заседания в ближайшее время.

В целях развития политико-дипломатического взаимодействия главы МИД двух стран подчеркнули необходимость организации политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Катара до конца осени текущего года.