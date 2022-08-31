Среда, 31 Августа 2022 15:52

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не располагает информацией о переговорах между Москвой и Анкарой по поводу открытия Зангезурского коридора.

Выступая на брифинге 31 августа, Захарова отметила, что Москва продолжает предметную работу с Ереваном и Баку в целях разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе по линии профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. Группа, по словам российского дипломата, работает над согласованием пакетного решения по конкретным маршрутам, которые основывались бы на принципах уважения суверенитета Армении и Азербайджана. Кроме того, группа работает над безопасностью и экономическим благополучием Южного Кавказа.

Напомним, что ранее замминистра торговли Турции, начальник Таможенного департамента Реза Туна Турагай заявлял, что Турция ведет переговоры с Россией по открытию Зангезурского коридора. Он добавил, что переговоры проходят на высоком уровне.