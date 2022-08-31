|Гарибашвили: Грузия всегда готова внести свой вклад и поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Названы участники международного конкурса 7th BAIQONYR ISFF
|Гегам Степанян: Международное признание Арцаха уже назрело
|С.Лавров: Баку, Ереван и Москва продвинулись в достижении договоренностей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На одной из станций ереванского метрополитена и близлежащих районах проведены учебные антитеррористические мероприятия - СНБ
|Состоялся телефонный разговор между руководителями МИД Tуркменистана и государства Kатар
|Москва продолжает предметную работу с Ереваном и Баку в целях разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе - МИД РФ
|МИД РФ: Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС имел бы ощутимый эффект для всего региона
|ЕС не имеет никакого отношения к реальному желанию содействовать нормализации армяно - азербайджанских отношений - Захарова
|Эксперт: Бердзор и Ахавно - классический образец этнической чистки
|Генпрокуратура требует взыскать с Сурика Хачатряна и 5 аффилированных с ним лиц более $47 млн.
|Задержан водитель автомобиля, сбившего бывшего генерального директора образовательного проекта <Интерньюс>
|Ардшинбанк содействует развитию армянского джаза
|Спасатели и сотрудники МВД Арцаха несут усиленную службу на участке альтернативной автодороги Степанакерт-Горис
|В Ереване в результате ДТП погибла бывший генеральный директор образовательного проекта <Интерньюс> Манана Асламазян
|Прогноз: США и союзники продолжат противодействие ситуативному сопоставлению евразийской и неоосманской политики РФ и Турции
|Дорожная полиция Армении переходит на усиленный режим дежурства
|Дипломат: Единственный надежный путь России в Европу лежит через Азербайджан, Армению и Турцию
|США призывают Армению и Азербайджан достичь всеобъемлющего мирного соглашения
|2 гражданина Армении обвиняются в государственной измене и шпионаже
|Сообщение о заложенной бомбе в отделении полиции Ташира оказалось ложным
|Россия готова и в дальнейшем оказывать содействие в переговорах делегаций Армении и Азербайджана по делимитации госграницы - МИД РФ
|Умер Михаил Горбачев
|Взгляд из Москвы: Символизм российского миротворчества со сдачей коридора лишь усилился
|Прогноз: Прорывных решений в Брюсселе не будет
|Америабанк расширяет столичную филиальную сеть
|Вице-премьеры Армении и Азербайджана обсудили процедурные вопросы в рамках заседания Комиссии по делимитации госграницы
|Следком: Генерал-лейтенанту Микаелу Арзуманяну выдвинуто обвинение по факту халатности в организации обороны Шуши
|Президенту Арцаха не сообщили о задержании бывшего министра обороны Республики
|Легенда мирового футбола Луиш Фигу прибыл в Армению
|Туркменистан предложит ООН принять три резолюции в сфере мира и безопасности
|Родные погибших в ТЦ <Сурмалу> получат по 3 млн драмов
|В Москве проходит заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы - СМИ
|Насильственное исчезновение людей является нарушением основных прав человека - МИД РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян с Мишелем обсудили предстоящую трехстороннюю встречу в Брюсселе
|На кинофестивале в Ташкенте представят фильм Айка Ордяна <Зулали>
|Армения высоко оценивает позицию послов Франции и США, отклонивших приглашение посетить Шуши - МИД
|Суды Армении не оправдывали ни одного из лиц, причастных к государственной измене - советник генпрокурора
|В Баку заявили о предложении создать совместный с Арменией механизм МККК по поиску пропавших без вести
|В результате 44-дневной войны 303 гражданина Армении считаются пропавшими без вести - Омбудсмен
|Депутаты НС Армении примут участие в заседании комиссии ПАСЕ в Турции
|В Армении выбирают участника детского <Евровидения>
|На Армению надвигаются теплые тропические потоки из Ирака
|Президент Туркменистана принял председателя правления ПАО «Газпром»
|Власти Армении разрешили увеличить объемы промышленного лова сига в озере Севан
|Сотрудничество Армении и США в уменьшении биологической угрозы не имеет ничего общего с биологическим оружием
|В США рекомендуют направить в 2023 году не менее 60 млн долларов Армении и не менее 2 млн долларов Арцаху
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД РА: подтверждаем нацеленность на максимальную реализацию имеющегося потенциала в целях последовательного наращивания сотрудничества между Арменией и Россией
|Пашинян и Путин поздравили дург друга и обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов
|Принято решение осуществлять сообщение с Арменией по новому маршруту
|Следующая встреча в формате <3+3> может пройти до конца года в Иране - посол
|GeoProMining окажет содействие проекту водообеспечения сел Вардениской общины
|В Турции армянскую церковь хотят превратить в центр культуры и науки
|Путин и Пашинян проведут телефонный разговор - Песков
|Государство окажет содействие семьям погибших и пострадавшим лицам в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу>
|В Армении зафиксировано 2124 новых случаев заболеваемости коронавирусом, скончались 7 человек - Минздрав
|Starmus представил платную и бесплатную программу предстоящего фестиваля в Армении
|Читать больше
АрмИнфо. Развитие диалога Азербайджана с Евразийским экономическим союзом в любом формате имел бы ощутимый эффект для всего региона. Об этом 31 августа на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, МИД РФ, положительно оценивает участие премьер-министра Азербайджана в работе прошедшего в Кыргызстане заседания межправительственного совета ЕАЭС. <Потенциал сотрудничества Баку с ЕАЭС весьма высок, мы видим большие перспективы такой кооперации. Это пойдет на пользу и процессу нормализации армяно- азербайджанских отношений>, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила, что, выступая в Чолпон-Ата, премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил о готовности предоставить странам ЕАЭС свой транспортно-логистический потенциал. <Уверены, что углубления взаимодействия в сфере транспорта позволит нарастить товарооборот между нашими государствами, и станет залогом для реализации совместных инфраструктурных проектов>, - отметила Мария Захарова.
Напомним, что выступая на межправсовете в Кыргызстане глава азербайджанского правительства заявил о готовности предоставить ЕАЭС свой транспортно-логистический потенциал после урегулирования отношений с Арменией, что во многом связано с перспективами разблокирования трансграничных связей.
|Гарибашвили: Грузия всегда готова внести свой вклад и поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Названы участники международного конкурса 7th BAIQONYR ISFF
|Гегам Степанян: Международное признание Арцаха уже назрело
|С.Лавров: Баку, Ереван и Москва продвинулись в достижении договоренностей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На одной из станций ереванского метрополитена и близлежащих районах проведены учебные антитеррористические мероприятия - СНБ
|Состоялся телефонный разговор между руководителями МИД Tуркменистана и государства Kатар
|Москва продолжает предметную работу с Ереваном и Баку в целях разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе - МИД РФ
|МИД РФ: Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС имел бы ощутимый эффект для всего региона
|ЕС не имеет никакого отношения к реальному желанию содействовать нормализации армяно - азербайджанских отношений - Захарова
|Эксперт: Бердзор и Ахавно - классический образец этнической чистки
|Генпрокуратура требует взыскать с Сурика Хачатряна и 5 аффилированных с ним лиц более $47 млн.
|Задержан водитель автомобиля, сбившего бывшего генерального директора образовательного проекта <Интерньюс>
|Ардшинбанк содействует развитию армянского джаза
|Спасатели и сотрудники МВД Арцаха несут усиленную службу на участке альтернативной автодороги Степанакерт-Горис
|В Ереване в результате ДТП погибла бывший генеральный директор образовательного проекта <Интерньюс> Манана Асламазян
|Прогноз: США и союзники продолжат противодействие ситуативному сопоставлению евразийской и неоосманской политики РФ и Турции
|Дорожная полиция Армении переходит на усиленный режим дежурства
|Дипломат: Единственный надежный путь России в Европу лежит через Азербайджан, Армению и Турцию
|США призывают Армению и Азербайджан достичь всеобъемлющего мирного соглашения
|2 гражданина Армении обвиняются в государственной измене и шпионаже
|Сообщение о заложенной бомбе в отделении полиции Ташира оказалось ложным
|Россия готова и в дальнейшем оказывать содействие в переговорах делегаций Армении и Азербайджана по делимитации госграницы - МИД РФ
|Умер Михаил Горбачев
|Взгляд из Москвы: Символизм российского миротворчества со сдачей коридора лишь усилился
|Прогноз: Прорывных решений в Брюсселе не будет
|Америабанк расширяет столичную филиальную сеть
|Вице-премьеры Армении и Азербайджана обсудили процедурные вопросы в рамках заседания Комиссии по делимитации госграницы
|Следком: Генерал-лейтенанту Микаелу Арзуманяну выдвинуто обвинение по факту халатности в организации обороны Шуши
|Президенту Арцаха не сообщили о задержании бывшего министра обороны Республики
|Легенда мирового футбола Луиш Фигу прибыл в Армению
|Туркменистан предложит ООН принять три резолюции в сфере мира и безопасности
|Родные погибших в ТЦ <Сурмалу> получат по 3 млн драмов
|В Москве проходит заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы - СМИ
|Насильственное исчезновение людей является нарушением основных прав человека - МИД РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян с Мишелем обсудили предстоящую трехстороннюю встречу в Брюсселе
|На кинофестивале в Ташкенте представят фильм Айка Ордяна <Зулали>
|Армения высоко оценивает позицию послов Франции и США, отклонивших приглашение посетить Шуши - МИД
|Суды Армении не оправдывали ни одного из лиц, причастных к государственной измене - советник генпрокурора
|В Баку заявили о предложении создать совместный с Арменией механизм МККК по поиску пропавших без вести
|В результате 44-дневной войны 303 гражданина Армении считаются пропавшими без вести - Омбудсмен
|Депутаты НС Армении примут участие в заседании комиссии ПАСЕ в Турции
|В Армении выбирают участника детского <Евровидения>
|На Армению надвигаются теплые тропические потоки из Ирака
|Президент Туркменистана принял председателя правления ПАО «Газпром»
|Власти Армении разрешили увеличить объемы промышленного лова сига в озере Севан
|Сотрудничество Армении и США в уменьшении биологической угрозы не имеет ничего общего с биологическим оружием
|В США рекомендуют направить в 2023 году не менее 60 млн долларов Армении и не менее 2 млн долларов Арцаху
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД РА: подтверждаем нацеленность на максимальную реализацию имеющегося потенциала в целях последовательного наращивания сотрудничества между Арменией и Россией
|Пашинян и Путин поздравили дург друга и обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов
|Принято решение осуществлять сообщение с Арменией по новому маршруту
|Следующая встреча в формате <3+3> может пройти до конца года в Иране - посол
|GeoProMining окажет содействие проекту водообеспечения сел Вардениской общины
|В Турции армянскую церковь хотят превратить в центр культуры и науки
|Путин и Пашинян проведут телефонный разговор - Песков
|Государство окажет содействие семьям погибших и пострадавшим лицам в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу>
|В Армении зафиксировано 2124 новых случаев заболеваемости коронавирусом, скончались 7 человек - Минздрав
|Starmus представил платную и бесплатную программу предстоящего фестиваля в Армении
|Читать больше
|Эксперт: Бердзор и Ахавно - классический образец этнической чистки
|Прогноз: США и союзники продолжат противодействие ситуативному сопоставлению евразийской и неоосманской политики РФ и Турции
|Дипломат: Единственный надежный путь России в Европу лежит через Азербайджан, Армению и Турцию
|Взгляд из Москвы: Символизм российского миротворчества со сдачей коридора лишь усилился
|Прогноз: Прорывных решений в Брюсселе не будет
|Читать больше
|Военная делегация Ирана посещает Карабах
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
|Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
|Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
|В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
|Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
|Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку