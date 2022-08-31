Среда, 31 Августа 2022 15:51

АрмИнфо. Развитие диалога Азербайджана с Евразийским экономическим союзом в любом формате имел бы ощутимый эффект для всего региона. Об этом 31 августа на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, МИД РФ, положительно оценивает участие премьер-министра Азербайджана в работе прошедшего в Кыргызстане заседания межправительственного совета ЕАЭС. <Потенциал сотрудничества Баку с ЕАЭС весьма высок, мы видим большие перспективы такой кооперации. Это пойдет на пользу и процессу нормализации армяно- азербайджанских отношений>, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что, выступая в Чолпон-Ата, премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил о готовности предоставить странам ЕАЭС свой транспортно-логистический потенциал. <Уверены, что углубления взаимодействия в сфере транспорта позволит нарастить товарооборот между нашими государствами, и станет залогом для реализации совместных инфраструктурных проектов>, - отметила Мария Захарова.

Напомним, что выступая на межправсовете в Кыргызстане глава азербайджанского правительства заявил о готовности предоставить ЕАЭС свой транспортно-логистический потенциал после урегулирования отношений с Арменией, что во многом связано с перспективами разблокирования трансграничных связей.