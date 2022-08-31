Среда, 31 Августа 2022 15:50

АрмИнфо. Москва ни от Еревана, ни от Баку не получала предложений о планах по созданию рабочей группы для разработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Об этом 31 августа на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос об ожиданиях РФ от сегодняшней встречи в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана - премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента АР Ильхама Алиева при посредничестве главы ЕС Шарля Мишеля.

По словам Захаровой, активность Европейского Союза в регионе Южного Кавказа определяется его геополитическими амбициями. <На наш взгляд, ЕС не имеет никакого отношения к реальному желанию содействовать нормализации армяно - азербайджанских отношений>, - отметила официальный представитель МИД РФ, добавив, что речь идет о псевдоинициативах, которые больше похожи на попытки беспардонно присвоить лавры посредничества, под которыми ничего нет. <Мы, как посредники, работаем, и эта работа приносит конкретные результаты и соответствующим образом оценивается сторонами. Те же, кто выдает себя за посредников, не являясь таковыми, ничего предложить не способны, несмотря на желание продемонстрировать свою некую вовлеченность в этот процесс>, - подчеркнула Захарова.

Она подчеркнула, что Москва вместе с Ереваном и Баку сконцентрирована на реализации всех положений ранее достигнутых трехсторонних договоренностей на высшем уровне. Соответствующая работа в рамках согласованных трехсторонних форматов носит предметный характер, продвигается поступательно. В частности, 30 августа в Москве состоялась встреча комиссий по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы при активном содействии Российской Федерации.

Напомним, что сегодня, 31 августа при посредничестве главы Европейского Совета Шарля Мишеля в Брюсселе пройдет встреча Пашинян-Алиев. Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявлял, что на данной встрече Баку поднимет вопрос о создании рабочей группы по разработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном.