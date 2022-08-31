Среда, 31 Августа 2022 15:47

АрмИнфо.Очередной иск о конфискации имущества незаконного происхождения, поданный 27 июля Генеральной прокуратурой РА в суд первой инстанции города Еревана, был принят к рассмотрению.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РА, Управление по конфискации имущества незаконного происхождения ведомства обратилось в суд с иском конфисковать в пользу Республики Армения имущество экс-губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна и 5 аффилированных с ним лиц, в частности, 5 единиц недвижимого имущества: в Ереване особняк, квартира, объекты общественного назначения, строение в Горисе, 3 транспортных средства, а при невозможности - среднюю рыночную стоимость перечисленного в размере 1.530.135.900 драмов.

Конфискации подлежат также средства, участие в трех юрлицах, 614.544.139 драмов в качестве остатка незаконных денежных средств, а также 2.410.463.523 драмов, не обоснованных законными доходами лица, имеющее незаконное происхождение, переданное добросовестному приобретателю или не может быть идентифицировано и конфисковано. Еще 4.450.350.364 драмов были переданы физическим и юридическим лицам в виде займов и долга.

Кроме того, Генпрокуратура требует вернуть 10.098.300.000 драмов, переданных оффшорной компании. В целом конфискации подлежат средства в размере около 19,1 млрд драмов (более $47 млн).

<Генеральная прокуратура продолжает процесс подачи исков о конфискации незаконного имущества по делам, по которым уже применены меры предварительного обеспечения иска. Вышеуказанный является тринадцатым иском, который рассматривается судом>, - говорится в сообщении надзорного органа.