Среда, 31 Августа 2022 15:44

АрмИнфо. Задержан водитель автомобиля, сбившего бывшего генерального директора образовательного проекта <Интерньюс> Манану Асламазян. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Согласно источнику, по факту наезда в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 342 Уголовного кодекса РА. Ведется расследование с целью выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Туманяна в центре столицы Армении. По предварительным данным, 30 августа 2022 года около 17:30 25-летний мужчина на своем автомобиле <Тесла> наехал на пешехода, которая была доставлена в больницу с телесными повреждениями, где скончалась, не приходя в сознание.

В тот же день был задержан 25-летний мужчина, управлявший автомобилем без водительских прав. Ведется предварительное расследование.

Напомним, что Манане Асламазян было 70 лет. Сам водитель доставил пострадавшую в одну из ереванских клиник, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.