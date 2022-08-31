Среда, 31 Августа 2022 12:27

АрмИнфо. Ардшинбанк и Государственный джаз-оркестр Армении подписали договор о сотрудничестве, которым банк предоставит ансамблю финансовое содействие.

По словам председателя правления Ардшинбанка Артака Ананяна, содействие искусству и сохранение культурного наследие является одним из важнейших направлений деятельности Ардшинбанка. <Сотрудничество с обществом посредством культуры является одним из эффективных способов взаимодействия, поскольку через культуру передаются также основные человеческие ценности. Сотрудничество с Государственным джаз-оркестром Армении является большой ответственностью для Банка. Основной целью нашего сотрудничества является содействие настоящим мастерам высокого джаза. Уверен, что в результате этого сотрудничества будут созданы новые ценности, которые поспособствуют развитию нашего культурного пространства>, - отметил в своей речи Артак Ананян, слова которого цитирует пресс-служба Банка.

Художественный руководитель Государственного джаз-оркестра Армении Армен Уснунц поясняет: <Государственный джаз-оркестр Армении в течение своей более чем 80-летней деятельности создал множество ценных страниц в культурной истории как Советской Армении, так и Республики Армения. Оркестр сегодня продолжает свою активную творческую жизнь, его ждут на лучших сценах мира, а в Армении он сотрудничает с талантливыми артистами с мировым именем. Однако цель оркестра - не только сохранение созданных в прошлом ценностей или представление джазовой музыки любителям западной культуры. Оркестр воспитывает поколения, передает ценности, устанавливает планки музыкального качества, и все это - в столь присущем джазу свободном стиле. Свобода, однако, проявляется только в творческом стремлении, а при реализации она с легкостью ограничивается при отсутствии достаточных финансовых средств. Помощь нашего партнера Ардшинбанка неоценима в деле управления финансовыми расходами оркестра. В результате мы сможем удержать в Армении лучших специалистов и музыкантов, которые уже имеют множество приглашений из-за рубежа, однако не эмигрируют, веря в потенциал нашей страны>