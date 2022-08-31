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 Среда, 31 Августа 2022 12:08
Александр Аванесов

Спасатели и сотрудники МВД Арцаха несут усиленную службу на участке альтернативной автодороги Степанакерт-Горис

Спасатели и сотрудники МВД Арцаха несут усиленную службу на участке альтернативной автодороги Степанакерт-Горис

АрмИнфо. Спасатели и сотрудники МВД Арцаха несут усиленную службу на участке альтернативной автодороги Степанакерт-Горис. Об этом говорится в сообщении ведомства.

МВД сообщает, что движение из Республики Арцах в Республику Армения и в обратном направлении уже осуществляется по альтернативному маршруту, объезжая город Бердзор.  Новый маршрут Степанакерт-Горис, который начинается от перекрестка Бердадзорского подрайона Шушинского района, открыт с 30 августа 20:00 часов.  Вдоль дороги размещены российские миротворцы.  Дорожная полиция МВД и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям  также несут усиленную службу на отмеченном участке автодороги, следя за безопасным передвижением граждан.

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