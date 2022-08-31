Среда, 31 Августа 2022 12:00

АрмИнфо. В Ереване в результате дорожно- транспортного происшествия погибла бывший генеральный директор образовательного проекта <Интерньюс> Манана Асламазян, ей было 70 лет.

Согласно сообщениям армянских СМИ, она скончалась в результате наезда автомобиля на улице Туманяна в центре армянской столицы. Сам водитель доставил пострадавшую в одну из ереванских клиник, однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Асламазян не удалось.

Отметим, что проект <Интерньюс> действовал на всем постсоветском пространстве. Историк, журналист и бывший главный редактор томского телеканала ТВ2 Виктор Мучник на своей странице в Facebook написал: <Это не укладывается в голове. Сегодня в Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина. Мы дружили тридцать лет. Манана была: Нелепое слово <была>. Должны были встретиться сегодня вечером. И не встретились. Не отзвонилась, что было на нее не похоже. Поехали искать. В реанимации сказали, что ничего сделать не могли. У Мананы были планы. Хотела проводить здесь в Ереване Артдокфест. Точнее, помочь каким-то ребятам с организацией. Она всегда всем помогала. Друзьям, подругам, какой-то молодежи. Для всех она была Маманей Асламазян. Горячая, энергичная, живая, мудрая. И очень добрая. Очень любила Москву. Но, кажется, в эти месяцы была счастлива здесь, в Ереване. Мы бродили по городу, вспоминали разное из телевизионной нашей жизни. Планировали поездить по Армении еще. Я так любил слушать ее истории. А как Манана готовила! Успели мы еще получить у нее урок приготовления долмы. Я смотрел, как она готовит - и сердце замирало от восхищения. Все делала с душой. Долму, телевидение, Интерньюс. Ни Интерньюс, ни ТВ, которое она пыталась создать в России - оказались не нужны этой стране. Из любимой своей Москвы Манана перебралась в любимую Армению. Но, кажется, по Москве скучала. Впрочем, она не была унылым человеком. Любое пространство, в котором она оказывалась, оживало рядом с ней. Теперь живого в этом мире станет меньше>.

Манана Асламазян родилась 10 января 1952 года. Окончила филологический факультет Ереванского государственного университета. С 1993 года возглавляла образовательный фонд "Интерньюс". Фонд входил в международную ассоциацию Internews International, который занимался поддержкой независимых СМИ. В 2002 году она стала вице-президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), но была исключена оттуда в 2007 году. В 2010 году Манане вручили премию ТЭФИ <За личный вклад в развитие российского телевидения>.