Среда, 31 Августа 2022 11:59

АрмИнфо.С 1 сентября дорожная полиция Армении переходит на усиленный режим дежурства. Об этом говорится в обращении начальника дорожной полиции полковника Егора Карапетяна по случаю начала нового учебного года.

<С 1 сентября по 1 октября дорожная полиция будет проводить усиленное дежурство в обслуживаемых ею регионах в рамках акции <Осторожно, дети>. В течение месяца сотрудники службы сосредоточат свои силы и средства в районах, прилегающих к школам и другим учебным заведениям. Цель одна: обеспечить безопасность дорожного движения, бесперебойное движение транспортных средств и пешеходов. Уважаемые родители и преподаватели, уверен, что благодаря нашим совместным действиям эффективность акции еще больше повысится. Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года и желаю новых достижений>, - говорится в обращении.