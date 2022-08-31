Среда, 31 Августа 2022 10:57

АрмИнфо. Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя вопрос об ожиданиях США от сегодняшней встречи в Брюсселе премьер­министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

<Мы призываем Армению и Азербайджан активизировать свое дипломатическое взаимодействие и достичь всеобъемлющего мирного соглашения>, - заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа. Он добавил, что по вопросу об Армении и Азербайджану, у него нет никаких новых сообщений, кроме как повторить то, что было сказано ранее. <США по-прежнему привержены продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа>, - подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее АрмИнфо сообщало, что 31 августа в Брюсселе запланирована очередная трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. 22 мая в Брюсселе состоялась третья очная встреча Пашинян-Мишель-Алиев. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го и в апреле т.г.