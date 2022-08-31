Среда, 31 Августа 2022 10:56

АрмИнфо.В Армении по делу о государственной измене и шпионаже в отношении 2 лиц возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook написал советник генерального прокурора РА Гор Абрамян.

Согласно его записи, в результате мер, предпринятых при активном сотрудничестве со Службой национальной безопасности РА, в связи с двумя случаями явного перехода на сторону противника, а также государственной измены, проявившейся в шпионаже, 10 августа 2022 года было возбуждено два отдельных уголовных производства по ч. 1 ст. 418 и ч. 1 ст. 424 Уголовного кодекса РА. По итогам полученных доказательств было выявлено, что граждане Армении В.Г. и проживающий в Стамбуле И.В. были завербованы спецслужбами иностранного государства. В.Г. по своей инициативе наладил связь с сотрудниками посольства Азербайджана в Грузии. Оба гражданина посредством различных средств связи обратились в президенту Азербайджана с целью отказа от гражданства Армении и получения гражданства Азербайджана.

Прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением действующего законодательства, принял решение о возбуждении против В.Г. и И.В. уголовного дела по ч. 1 ст. 418 УК РА. В суд общей юрисдикции города Еревана подано ходатайство о применении к ним меры пресечения в виде ареста, которое было удовлетворено. Расследование уголовного дела продолжается