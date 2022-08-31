Среда, 31 Августа 2022 10:54

АрмИнфо. Российская сторона готова и в дальнейшем оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Армении и Азербайджана по делимитации госграницы между двумя странами, повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье.

Об этом говорится в заявлении МИД Российской Федерации по итогам встречи двусторонней Комиссии по делимитации армяно- азербайджанской границы.

<В соответствии с договоренностью президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армении Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина от 26 ноября 2021 г. 30 августа в Москве состоялась встреча двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России. Делегации сторон возглавляли вице-премьеры Азербайджана, Армении и России Шаин Мустафаев, Мгер Григорян и Алексей Оверчук>, - говорится в документе.

В нем напоминается, что мероприятию предшествовало создание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также проведение первой встречи делегаций Азербайджана и Армении 24 мая с.г. на границе двух стран.

<Российская делегация выразила готовность и в дальнейшем оказывать консультативно- техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье>, - подчеркивается в заявлении, в котором добавляется, что сроки новой встречи будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам.