Среда, 31 Августа 2022 10:52

АрмИнфо.Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни, сообщает <РИА Новости> со ссылкой на Центральную клиническую больницу. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с женой Раисой.

В больнице сообщили, что Горбачев умер <после тяжелой и продолжительной болезни>. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники, незадолго до смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. Эту информацию в начале лета подтверждал <Горбачев­фонд>, в частности, сообщая, что политик последние несколько лет проходит гемодиализ. <В целом, дела у него более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни- то и не уходят, к сожалению>, - сообщал в июне пресс-секретарь фонда Владимир Поляков. При жизни политик желал, чтобы его похоронили рядом с женой Раисой Горбачевой, которая умерла 20 сентября 1999 года. Пресс-служба <Горбачев-Фонда> сообщила, что дату похорон определит семья политика.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Ставропольском крае (тогда Северо-Кавказский край). Окончил с отличием юридический факультет МГУ им. Ломоносова. С 1952 года был членом КПСС. В 1950-х годах находился на комсомольской работе, с начала 1960-х - занимался работой в органах КПСС, в частности, в 1966 году стал первым секретарем Ставропольского горкома КПСС, в 1970-м - первым секретарем крайкома. С 1971 по 1991 год Горбачев был членом ЦК КПСС, в том числе с 1980 года - членом Политбюро. 11 марта 1985 года вступил в должность генерального секретаря ЦК КПСС и занимал ее до 24 августа 1991 года. На этот пост Горбачева выдвинул министр иностранных дел Андрей Громыко после смерти генсека Константина Черненко. Весной 1990 года в СССР был учрежден пост президента. По конституции, выбирать президента должны были граждане СССР, однако в порядке исключения первые выборы были проведены в рамках Съезда народных депутатов. Горбачев был фактически единственным кандидатом, так как двое выдвинутых других политиков сняли свои кандидатуры. Он вступил в должность 14 марта 1990 года. В отставку Горбачев ушел после августовского путча 1991 года и подписания беловежских соглашений 8 декабря. Дата его отставки - 25 декабря 1991 года.

В конце того же года экс-президент СССР основал Международный Фонд социально- экономических и политологических исследований (<Горбачев-Фонд>), который начал работу в 1992 году. До своей смерти он оставался президентом фонда. В 1996 году Горбачев баллотировался на выборах президента России, однако в первом туре набрал 0,5% голосов, заняв седьмое место. Второй тур окончился победой Бориса Ельцина. В 1997 году Горбачев снялся в рекламном ролике для американской сети пиццерий Pizza Hut. Съемки проходили в Москве. Политику была отведена роль камео, по сюжету экс-президента СССР случайно встречают посетители в одной из московских пиццерий. Разговоры в ролике происходят на русском языке, но они сопровождаются субтитрами на английском. В 2007 году он вновь снялся в рекламе, но уже бренда Louis Vuitton. В пресс-службе <Горбачев- Фонда> поясняли, что гонорар политика будет направлен в том числе на издательские проекты фонда.

Помимо этого, в 2000 году Горбачев стал главой Российской объединенной социал- демократической партии, которая в 2001 году объединилась с Российской партией социальной демократии. Новое объединение получило название Социал-демократическая партия России (СДРП). Горбачев был председателем новой партии до мая 2004 года, затем сложил с себя полномочия. В 2007 году Верховный суд принял решение о ликвидации объединения, так как оно не удовлетворяло требованиям закона о политических партиях.