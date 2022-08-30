Вторник, 30 Августа 2022 22:49

АрмИнфо. Нахождение в Лачинском коридоре российского миротворческого контингента носило символический характер и раньше. Теперь же, со сдачей коридора он лишь усилился. И я даже сомневаюсь, что это присутствие будет работать даже в качестве символа. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко.

Напомним, что 29 августа власти Республики Арцах распространили информацию согласно которой движение по Лачинскому коридору прекратится сегодня вечером, 31 августа. Далее связь с Арменией будет осуществляться по новому коридору, через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района республики. Движение по ней началось вечером 30 августа. Аналогичным образом и в сроки пройдет передислокация российского миротворческого контингента.

В реальности, на взгляд эксперта, после сдачи Азербайджану Лачинского коридора автоматически отпадает сама необходимость присутствия там российских миротворцев, что, согласно Малашенко, крайне важно продемонстрировать Ильхаму Алиеву в ходе его брюссельской встречи с Николом Пашиняном.

31 августа, в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, а также председателя Европейского совета Шарля Мишеля. На встрече планируется обсудить создание группы по мирному соглашению.

На взгляд эксперта, для обеспечения безопасности наземной связи между Арменией и Карабахом присутствие миротворцев, по большому счету, принципиального значения уже не имеет. А после победы в 44-х дневной войне у Баку вряд ли есть необходимость мешать передвижению по новой, построенной им же, дороге.

"Думаю, что обеспечение безопасности передвижения теперь больше проблема Армении. Хотя миротворцы будут присутствовать и здесь, так как это важно для Москвы и, наверное, для Еревана. Для Баку же восстановление контроля над Лачином является ещё одним шагом к полному решению карабахской проблемы", - подытожил Малашенко.