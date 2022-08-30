Вторник, 30 Августа 2022 22:14

АрмИнфо.Америабанк расширяет столичную филиальную сеть. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, в административном округе Канакер-Зейтун по адресу ул. Нерсисяна 1 открыт филиал "Зейтун".

Это 23-й по счету филиал Америабанка, к открытию которого разработаны специальные предложения для физических и юридических лиц, которые до 31 декабря 2022г включительно успеют открыть счета в филиале "Зейтун". График работы филиала - с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:00.

Специальные предложения для физических лиц: - Одна дебетовая или кредитная карта без платы за обслуживание в течение одного года; - Бесплатное предоставление услуг онлайн/мобильного банкинга; - Открытие счета с пакетом услуг - бесплатно - Стикер VISA с годовым обслуживанием за 1500 драмов (вместо 3000 драмов);

Специальные предложения для юридических лиц: - Предоставление услуг онлайн/мобильного банкинга с бесплатным обслуживанием в течение одного года; - Выпуск одной дебетовой или кредитной платежной карты (Visa Classic, Visa Gold, MasterCard Standart, MasterCard Gold) для 2 руководителей компании без платы за один год обслуживания; - Выпуск бизнес-карты без платы за один год обслуживания.

Более подробно специальные предложения представлены на сайте

Америабанка под ссылкой:

https://ameriabank.am/campaigns/zeytun­branch?utm_source=media&utm_medium=press+release&utm_campaign=zeytun+branch .

ЗАО "Америабанк" - ведущая финансово-технологическая организация и один из самых значимых субъектов экономики Армении, активы которого превышают 1 трлн драмов. Америя позиционируется инновационной и цифровой средой - экосистемой, объединяющей финансовые и нефинансовые услуги, с возможностью удобного и максимально быстрого получения финансирования по всем основным направлениям. Теперь весь путь от открытия счета до выпуска карты и подачи заявки на финансирование можно пройти в онлайн-экосистеме. Америабанк руководствуется клиентоориентированной и ответственной политикой управления бизнесом, предоставляя услуги высокого качества в цифровой, современной и безопасной среде