Вторник, 30 Августа 2022 22:12

АрмИнфо. В рамках второго заседания Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы РА и АР стороны обсудили организационные и процедурные вопросы, провели предметный обмен мнениями по дальнейшей работе и регламенту совместной деятельности комиссий.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, подтверждена договоренность о проведении третьей встречи в согласованные сроки.

Согласно сообщению, перед заседанием Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук встретился с вице-премьером Армении Мгером Григоряном и вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Напомним, что соглашение о создании двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы Азербайджана с Арменией при консультативной поддержке российской стороны было достигнуто в соответствии с Сочинским трехсторонним соглашением лидеров России, Азербайджана и Армении от 26 ноября 2021 года.