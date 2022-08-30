Вторник, 30 Августа 2022 22:09

АрмИнфо. В результате широкомасштабных следственных и процессуальных действий, осуществленных Главным военным следственным управлением Следственного комитета РА, было установлено, что генерал-лейтенант Микаел Арзуманян во время войны, развязанной военно-политическим руководством Азербайджана против Республики Арцах,

в условиях объявленного военного положения - с 30 октября по 9 ноября 2020 года, в ходе организации обороны города Шуши и прилегающих районов, проявил небрежное отношение к своим служебным обязанностям, выполняя их ненадлежащим образом, что по неосторожности повлекло тяжелые последствия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

В частности, согласно источнику, в результате халатных действий Микаела Арзуманяна, вооруженные силы противника полностью взяли под свой контроль город Шуши и его подступы, подразделения Армии обороны Арцаха понесли потери, а ряд защитников получили ранения.

<Генерал-лейтенант Арзуманян с 30 октября 2020 года в ходе организации оборонительной операции города Шуши и прилегающих районов не обеспечивал эффективное использование боевых возможностей войск (сил) и успешное выполнение поставленных задач в установленные сроки, не контролировал выполнение поставленных задач и не оказывал необходимой помощи, не проявлял твердости и решимости в реализации принятых решений, не реагировал гибко и оперативно на изменения создавшегося положения и др.>, - говорится в сообщении.

Арзуманяну было выдвинуто обвинение согласно 3 ч. 375 статьи Уголовного Кодекса РА (о должностной военной халатности), принятого в апреле 2003г.

В качестве меры пресечения избран арест. Следствие продолжается.

Напомним, что генерал-лейтенант Микаел Арзуманян был освобожден от должности министра обороны Республики Арцах - командующего Армией обороны согласно собственному заявлению 11 сентября 2021 года. Он был назначен на должность командующего Армией обороны Арцаха 27 октября 2020 года, в ходе 44-дневной войны, сменив на этом посту получившего ранения Джалала Арутюняна. Тогда же Арзуманяну было присвоено воинское звание генерал- лейтенанта. После освобождения от должности командующего АО Арцаха Арзуманян был назначен главным советником Араика Арутюняна.