Вторник, 30 Августа 2022 17:19

АрмИнфо.Туркменистан, в ходе предстоящей 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, инициирует принятие трех резолюций по обеспечению прочного и долгосрочного мира и безопасности.

Об этом говорится в Приоритетных позициях Туркменистана на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Обеспечение всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития, опубликованных на сайте МИД страны.

В документе отмечается, что одним из условий достижения всеобщего мира и безопасности, Туркменистан считает создание диалоговых платформ по различным вопросам, как части общего процесса многостороннего конструктивного и равноправного общения государств. В этом контексте, отмечая значимость принятой 28 июля 2022 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, провозглашающей Центральную Азию Зоной мира, доверия и сотрудничества, Туркменистан выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН предложение об объявлении 2025 года «Годом мира и доверия».

Отводя важную роль в обеспечении мира и безопасности инструментам превентивной дипломатии, и учитывая, что в декабре 2022 года отмечается 15-летие создания Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Туркменистан представит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект очередной резолюции о роли Центра. В проекте будут отражены значимые события последних лет, включая провозглашение Зоны мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии.

Также, продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях, Туркменистан намерен инициировать разработку проекта резолюции Генассамблеи ООН «Диалог - гарантия мира». По мнению Ашхабада, через принятие такого документа будет подтверждена принципиальная и недвусмысленная приверженность всех государств-членов ООН мирному, переговорному способу решения конфликтных ситуаций, какими бы сложными они ни представлялись.