Вторник, 30 Августа 2022 17:17

АрмИнфо.Родные и близкие погибших в торговом центре <Сурмалу> получат по 3 млн драмов, включая и родных пропавшего без вести. Об этом говорится в проекте решения Министерства труда и социальных вопросов Армении, вынесенного на общественное обсуждение на сайте e-draft. am.

В документе также предусмотрена материальная помощь пострадавшим. Те, кто лечился в больнице до трех дней, смогут претендовать на сумму до 150 тыс. драмов, от трех и более дней - 300 тысяч драмов,

Заявления о материальной помощи необходимо подавать до 1 декабря 2022 года. Принять решение на правительственном уровне планируется после 14 сентября. Решение о предоставлении или отказе в поддержке принимается в течение 30 дней после получения заявки, о чем заявитель уведомляется в письменной форме. При этом в случае назначения также указывается предполагаемый размер финансовой поддержки.

Напомним, что 14 августа в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара погибли 16 человек, один гражданин до сих пор считается пропавшим без вести, пострадали 63 гражданина.