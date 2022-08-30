Вторник, 30 Августа 2022 17:10

АрмИнфо. В Москве проходит заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Как сообщает московский корреспондент АПА, Азербайджан на встрече представляет заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, с армянской стороны во встрече принимает участие вице-премьер Мгер Григорян.

Это вторая по счету встреча по делимитации и демаркации границы Азербайджана с Арменией. Первая встреча состоялась 24 мая этого года на азербайджано- армянской границе. Заседание комиссии по делимитации и демаркации границ проводится при консультативной поддержке российской стороны. Ожидается, что МИД России опубликует в прессе информацию по итогам закрытой встречи. Отметим также, что соглашение о создании двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы Азербайджана с Арменией при консультативной поддержке российской стороны было достигнуто в соответствии с Сочинским трехсторонним соглашением лидеров России, Азербайджана и Армении от 26 ноября 2021 года.