Вторник, 30 Августа 2022 17:06

АрмИнфо. Насильственное исчезновение людей по самой своей природе является нарушением основных прав человека, оно нарушает целый ряд прав человека, установленных Всеобщей декларацией прав человека, Международной конвенцией для защиты лиц от насильственных исчезновений, а также международными соглашениями о правах человека и другими ключевыми международными документами по правам человека.

Об этом говорится в заявлении МИД Армении по случаю отмечаемого 30 августа Международного дня жертв насильственных исчезновений, учрежденного в 2010 году Генеральной Ассамблеей ООН как напоминание об ужасных нарушениях прав человека, вызванных насильственными исчезновениями.

В заявлении, которое распространила пресс- служба внешнеполитического ведомства республики, отмечается, что это тяжелое преступление нарушает все права человека, включая право на жизнь, право не подвергаться пыткам и другим жестоким и бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, право на эффективную правовую защиту и право знать правду об обстоятельствах исчезновения. <При определенных обстоятельствах международное право рассматривает насильственное исчезновение как преступление против человечности. Международное гуманитарное право направлено на предотвращение исчезновения людей в результате произвольных арестов, задержаний и других нарушений во время содержания в плену. После подписанного 9 ноября 2020 года перемирия Азербайджан продолжает удерживать в качестве заложников армянских военнопленных, в том числе, гражданских лиц, а судьбы сотен пропавших без вести и насильственно исчезнувших в результате первой и 44-дневной карабахских войн остаются неизвестными. Отсутствие сотрудничества со стороны азербайджанских властей не позволяет точно оценить количество пропавших без вести и получить достоверную информацию о судьбе или местонахождении и о том, живы ли они>, - подчеркивается в заявлении.

МИД Армении отмечает, что Азербайджан продолжает игнорировать решения Европейского суда по правам человека относительно применения обеспечительных мер для предоставления информации об армянских заложниках в Азербайджане, а также срочные меры, представленные Международным судом ООН 7 декабря 2021 года, что обязывает Азербайджан прекратить свою расистскую и дискриминационную политику в отношении армян. <Проблема исчезновений является гуманитарным приоритетом, который необходимо деполитизировать и решить при наличии твердой политической воли и сотрудничества. В условиях отсутствия такого подхода справедливость и социальное оздоровление, а, следовательно, и долгосрочный мир останутся недостижимыми. Призываем международное сообщество взять на себя ответственность за безоговорочный доступ на всю территорию Нагорного Карабаха, что может смягчить нынешний гуманитарный кризис. В Международный день насильственных исчезновений мы выражаем нашу солидарность с семьями жертв и всеми теми, кто страдает от этих бесчеловечных актов. Мы боремся за права пропавших без вести лиц, продолжаем бороться за справедливость и против безнаказанности этого преступления. Мы вновь повторяем наш настоятельный призыв положить конец насильственным исчезновениям>, - говорится в заявлении.