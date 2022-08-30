Вторник, 30 Августа 2022 17:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты 13-ой улицы Давташена, жилые дома 36, 38, 40 на улице Оганова, жилые дома 10, 14, 16 на улице Ленинградяна, жилой дом 9/1 на улице Алабяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 6 на пр. Баграмяна, жилые дома 3, 5 на улице Таманяна, 42 на улице Исакова, собственные дома на улице Зарубяна, собственные дома 46, 46/1 на улице Исаакяна, собственные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-13:00 села Цахкаландж, Гегакерт и Овтамеч;

11:00-17:00 село Арагац;

в Араратской области:

10:30-14:30 частично села Айгезард и Беркануш;

11:00-14:00 села Покр Веди, Таперакан; частично село Нор Кянк;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Орбатех;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Тавушской области:

10:00-13:00 села Дитаван, Азатамут, Каян Аван, Айгеовит, Вазашен, Ачаджур, Лусадзор, Лусаовит, Акнахпюр, Хаштарак, Севкар, Саригюх, Цахкаван, Киранц, Ачаркут, газовые заправочные станции, мобильные станции и и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Араратской области:

10:00-16:00 частично село Сисаван;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Сюникской области:

09:15-10:30 жилые дома 6, 7 на улице Ширванзаде в городе Каджаран.