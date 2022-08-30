Вторник, 30 Августа 2022 13:00

АрмИнфо. Фильм Айка Ордяна <Зулали>, снятый по мотивам одноименной книги Нарине Абгарян, будет представлен в программе <Международное кино> в рамках Международного кинофестиваля Ташкента (TIFF). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС).

В фильме повествование по очереди ведут 3 героя, которые дополняя друг друга своими рассказами, открывают зрителю трагедию одной семьи из Тавушского региона со всеми своими печальными и радостными эпизодами, особое место в которых занимает жизнь и природа деревни.

Сообщается, что фильм получил частичное финансирование со стороны Национального киноцентра Армении МОНКС.

Отметим, что фестиваль пройдет в Ташкенте с 13 по 18 сентября.