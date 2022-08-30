Вторник, 30 Августа 2022 12:58

АрмИнфо. После войны 2020 года ни в одном из судов Армении не было вынесено оправдательного приговора в отношении лиц, причастных к государственной измене. Об этом на своей странице в Facebook написал советник генерального прокурора РА Гор Абрамян.

Опровергнув сообщения ряда СМИ о вынесении оправдательного приговора в отношении А. Сардаряна, Абрамян заметил, что ни одно из этих СМИ не предприняло даже формальной попытки официально проверить информацию перед публикацией материала, несмотря на то, что в публикации не упоминается достоверный источник информации. <Для сведения СМИ, которые трактуют публикации со ссылками на "достоверные источники" считаю необходимым указать, что данная информация не соответствует действительности, - подчеркнул советник генпрокурора.

Он отметил, что в рамках уголовного дела, расследуемого Службой национальной безопасности, 10 февраля 2022 года А. Сардарян был привлечен в качестве обвиняемого по ч.1 ст. 299 УК РА (государственная измена), однако 10 июня того же года это обвинение было изменено и ему было предъявлено новое обвинение по статье 365, часть 2 бывшего УК РА (нарушение правил воинской службы, повлекшее тяжкие последствия). 30 июня суд, рассматривая дело по вопросу об изменении меры пресечения в отношении Сардаряна, оставил меру пресечения без изменений, а ходатайство стороны защиты о применении залога было отклонено.

<Иными словами, судебное следствие по данному уголовному делу продолжается, а А. Сардарян арестован, - отметил Абрамян.