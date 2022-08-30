Вторник, 30 Августа 2022 12:56

АрмИнфо. В результате 44-дневной войны в Арцахе 303 гражданина Армении до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом говорится в обращении Защитника прав человека РА Кристине Григорян по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений, отмечаемого 30 августа.

Согласно сообщению офиса Омбудсмена, в своем обращении Кристине Григорян отметила, что продолжающаяся практика непредоставления информации о заключенных и пропавших без вести или искажения такой информации властями Азербайджана является не чем иным, как использованием вопросов прав человека в политических целях, запрещенных международным гуманитарным правом.

<К сожалению, международные механизмы реагирования на случаи насильственных исчезновений в настоящее время демонстрируют свою недостаточную эффективность, что является единственной причиной для активной работы в этом направлении. Наряду с этим следует отметить, что для реализации норм, предусмотренных международным правом, государства должны закрепить эти нормы во внутреннем законодательстве и принять все необходимые меры для их реализации. Аппарат Омбудсмена готов работать с правительством Армении в направлении совершенствования внутреннего законодательства и институциональной базы для обеспечения прав пропавших без вести и их родственников>, - говорится в обращении Защитника прав человека.

Решительно осудив все случаи насильственных исчезновений, Омбудсмен призвала к совместным усилиям и принятию необходимых мер для поиска

насильственно исчезнувших лиц и эффективного обеспечения их прав и членов их семей. <Насильственные исчезновения тяжело сказываются как

на жертвах, которые часто подвергаются пыткам и живут в постоянном страхе за свою жизнь, так и на их семьях, которые не знают о судьбе своих близких, постоянно ожидая их возвращения. К сожалению, непрекращающиеся конфликты в современном мире создали благоприятную среду для совершения преступлений, и мы на собственном примере знаем это, продолжая терпеть боль и неутомимую борьбу родственников этого преступления во время и после 44-дневной войны>, - отмечается в обращении.