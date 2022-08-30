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АрмИнфо. На Общественном телевидении Армении продолжается отбор армянского делегата детского <Евровидения>. Об этом говорится в сообщении ОТА на его странице в Facebook.
Согласно источнику, телекомпания проводит прослушивание, чтобы выбрать представителя Армении для участия в песенном конкурсе
детского <Евровидения 2022", который пройдет в Ереване. На объявленный ранее тендер поступило более 100 заявок из Армении и других стран. Для участия во втором туре конкурса ОТА и профессиональное жюри отобрали 30 лучших, прослушав их живые выступления и взяв интервью.
В состав жюри вошли глава армянской делегации на <Евровидении> Давид Церунян, музыкальный продюсер Первого канала Анушик Тер-Гукасян,
представитель Армении на детском <Евровидении 2011> Далита, представитель Армении на <Евровидении 2022> Роза Лин и автор песен Лилит Навасардян.
<Первый канал скоро объявит имя армянского делегата на детском <Евровидении>, - говорится в сообщении.
Напомним, что право проведения детского <Евровидения> в Ереване стало возможным благодаря победе на предыдущем конкурсе представительницы Армении Малены, которая выступила с песней Qami Qami. Она получила 224 балла - 109 от жюри и 115 от телезрителей.
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|МИД РА: подтверждаем нацеленность на максимальную реализацию имеющегося потенциала в целях последовательного наращивания сотрудничества между Арменией и Россией
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|Следующая встреча в формате <3+3> может пройти до конца года в Иране - посол
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|Путин и Пашинян проведут телефонный разговор - Песков
|Государство окажет содействие семьям погибших и пострадавшим лицам в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу>
|В Армении зафиксировано 2124 новых случаев заболеваемости коронавирусом, скончались 7 человек - Минздрав
|Starmus представил платную и бесплатную программу предстоящего фестиваля в Армении
|Дальнейшее упрочение исторических уз между Москвой и Ереваном в полной мере отвечает жизненным интересам народов России и Армении - МИД РФ
|Посольство США в Азербайджане отреагировало на заявление помощника президента Азербайджана
|Экс-министр обороны: Службу в ВС необходимо приветствовать и поощрять, а не назначать <откуп> за освобождение от служения Родине
|АРМЕНАЛ капитально отремонтировал рабочую столовую
|МВД Арцаха сообщило, как будет осуществляться связь республики с Арменией послей 31 августа
|Главе туркменского МИД вручили орден Узбекистана, узбекским дипломатам – туркменский орден
|Главы генштабов Армении и России обсудили ситуацию в Арцахе
|Минобразования Арцаха: Эвакуация культурно-исторических памятников из населенных пунктов Бердзор, Неркин Сус и Ахавно завершена
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Прогноз: Вопросов больше чем ответов. Но они будут решены при поддержке Москвы
|Прогноз: Геополитическая конкуренция глобальных изменений на Южном Кавказе не предполагает
|Как быстро перевести деньги из России в Армению
|В Ереване состоялось заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны государств СНГ
|Госдеп: США привержены прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией
|Участок дороги Шуши-Бердзор-Горис, соединяющей Арцах с Арменией, будет действовать до 31 августа
|Сафарян: Противники армяно-российской дружбы и союзничества пытаются очернить участие Армении в ЕАЭС
|Idplus: Новый партнер Idram с новыми плюсами для всех
|Американские законодатели выступили с новой инициативой по предоставлению финансовой помощи Арцаху
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|Политик: Армения находится на водоразделе
|В Баку отреагировали на назначение нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США
|Арман Гукасян: Армянская общественность должна осознать, что альтернативой российскому влиянию на Южном Кавказе сегодня может быть только турецкое господство
|Клиенты ВТБ (Армения) могут получать переводы из России в драмах РА
|В Армении раскрыта цепочка незаконного оборота наркотиков
|В Степанакерте в цехе кислородного оборудования произошел пожар, в результате которого взорвались баллоны высокого давления.
|Пашинян, Мишель и Алиев встретятся в Брюсселе 31 августа
|Выявлен случай незаконного пересечения государственной границы Армении иностранным гражданином - СНБ
|В Физгородке возобновились акции протеста, двое граждан подвергнуты приводу
|Депутат: Поправки в закон <О военной службе и статусе военнослужащего> неприемлемы
|Омбудсмен: Граждане Арцаха имеют право быть в курсе событий, происходящих в республике и вокруг нее
|Aрмяне США требуют от законодателей немедленно прекратить оказание военной помощи Азербайджану
|Российские миротворцы обеспечивают безопасное передвижение граждан, въезжающих в Арцах - МВД республики
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|Прогноз: Попытки усадить Ереван и Баку за стол переговоров будут продолжаться
|Главы МИД Армении и Франции обсудили Карабах
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Прогноз: Вопросов больше чем ответов. Но они будут решены при поддержке Москвы
|Прогноз: Геополитическая конкуренция глобальных изменений на Южном Кавказе не предполагает
|Политолог: Украину превратили в испытательный полигон
|Политик: Армения находится на водоразделе
|Арман Гукасян: Армянская общественность должна осознать, что альтернативой российскому влиянию на Южном Кавказе сегодня может быть только турецкое господство
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