Вторник, 30 Августа 2022 10:03

АрмИнфо. На Общественном телевидении Армении продолжается отбор армянского делегата детского <Евровидения>. Об этом говорится в сообщении ОТА на его странице в Facebook.

Согласно источнику, телекомпания проводит прослушивание, чтобы выбрать представителя Армении для участия в песенном конкурсе

детского <Евровидения 2022", который пройдет в Ереване. На объявленный ранее тендер поступило более 100 заявок из Армении и других стран. Для участия во втором туре конкурса ОТА и профессиональное жюри отобрали 30 лучших, прослушав их живые выступления и взяв интервью.

В состав жюри вошли глава армянской делегации на <Евровидении> Давид Церунян, музыкальный продюсер Первого канала Анушик Тер-Гукасян,

представитель Армении на детском <Евровидении 2011> Далита, представитель Армении на <Евровидении 2022> Роза Лин и автор песен Лилит Навасардян.

<Первый канал скоро объявит имя армянского делегата на детском <Евровидении>, - говорится в сообщении.

Напомним, что право проведения детского <Евровидения> в Ереване стало возможным благодаря победе на предыдущем конкурсе представительницы Армении Малены, которая выступила с песней Qami Qami. Она получила 224 балла - 109 от жюри и 115 от телезрителей.