Вторник, 30 Августа 2022 10:02

АрмИнфо.1-3 сентября температура воздуха в Армении повысится еще на 2-4 градуса, что связано с проникновением тропических теплых воздушных потоков из регионов Ирака.

Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА. Источник отмечает, что днем с 1 по 3 сентября в Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереване

температура воздуха достигнет +38 - +40 градусов. В связи с высоким тепловым фоном и отсутствием осадков сохраняется риск возникновения пожаров.

C 30-31 августа, а также с 1 по 3 сентября ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с.

В Ереване с 30 по 31 августа, а также 1-3 сентября ожидается погода без осадков.