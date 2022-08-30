Вторник, 30 Августа 2022 09:55

АрмИнфо.Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Выразив искреннюю признательность за уделённое время и предоставленную возможность обсудить актуальные вопросы сотрудничества, гость передал главе государства тёплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации Владимира Путина, подтвердив заинтересованность крупнейшей энергетической компании РФ во взаимодействии с Туркменистаном.

Поблагодарив за доб­рые слова, Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил конструктивный, традиционно дружественный и динамичный характер туркмено-российских отношений, о чём свидетельствуют регулярные контакты на высшем уровне. Передав ответные приветствия и наилучшие пожелания Президенту России, глава Туркменистана подчеркнул важность достигнутых двусторонних договорённостей, призванных придать межгосударственному диалогу новый действенный импульс.

Как сказал Президент Сердар Бердымухамедов, наша страна, обладающая внушительным углеводородным потенциалом, нацелена на поступательное развитие взаимовыгодных связей с зарубежными парт­нёрами на таком стратегическом направлении, как топливно-энергетический комплекс. Ключевыми векторами реализуемой Туркменистаном политики в данной сфере выступают коренная модернизация национального ТЭК, активное внедрение передовых технологий и инновационных разработок, повышение эффективности добывающего и перерабатывающего секторов. Всё это обуславливает широкие возможности для укрепления и диверсификации продуктивных деловых контактов.

В ходе встречи глава Туркменистана и председатель правления ПАО «Газпром» обменялись мнениями о перспективах дальнейшего партнёрства с учётом имеющегося многолетнего позитивного опыта и солидного потенциала. В этом контексте были обсуждены вопросы, касающиеся закупок российским холдингом туркменского газа по действующему контракту и расширения сотрудничества в этой области на долгосрочной основе.

Благоприятные предпосылки для успешного взаимодействия создают претворяемые в жизнь в нашей стране масштабные преобразовательные программы и крупные инфраструктурные проекты в нефтегазовой отрасли. Здесь наряду с добычей энергоресурсов большое значение придаётся наращиванию мощностей газо- и нефтехимической промышленности с ориентиром на выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции, пользующейся высоким спросом на мировом рынке. Вместе с тем актуальным аспектом определено развитие «зелёной» энергетики, практическое использование экологически чистых возобновляемых источников энергии.

Как отмечалось, Туркменистан всегда открыт для предложений своих давних деловых партнёров и готов поддерживать новые перспективные форматы взаимодействия. Подчёркивалось также, что российский холдинг и впредь будет неуклонно следовать принятым на себя обязательствам.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и руководитель российской энергетической компании подтвердили стремление Туркменистана и ПАО «Газпром» к продолжению взаимовыгодного сотрудничества, нацеленного на конкретные результаты, что станет действенным вкладом в дальнейшее развитие межгосударственных отношений, носящих стратегический характер.