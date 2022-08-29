Понедельник, 29 Августа 2022 19:53

АрмИнфо. Власти Армении разрешили увеличить объемы промышленного лова сига в озере Севан.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства окружающей среды РА, объем промышленного улова сига увеличен еще на 300 тонн, а период рыболовства продлен до 20 ноября. Основанием для проекта решения послужили дополнительные исследования по оценке рыбных запасов озера Севан, проведенные научным центром зоологии и гидроэкологии Национальной академии наук. Право на промышленный отлов сига сохраняется только за юридическими и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями.

В ведомстве напомнили, что срок приема заявок на промышленный лов сига в озере Севан установлен до 5 сентября текущего года.