Понедельник, 29 Августа 2022 16:56

АрмИнфо.. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 августа провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, собеседники поздравили друг друга по случаю 25-летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и Россией, срок действия которого истекает сегодня.

Стороны выразили уверенность, что отныне взаимовыгодные отношения между Арменией и Россией будут и впредь эффективно развиваться и укрепляться в различных сферах.

Никол Пашинян и Владимир Путин обменялись мнениями по ряду вопросов армяно- российской повестки дня.

Собеседники коснулись ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В частности, подчеркнута важность последовательной реализации трехсторонних соглашений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Сегодня ранее, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсируя предстоящий телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил, что сегодня очень важный день для России и Армении, 25 лет назад был подписан договор о дружбе между нашими двумя странами. По его словам, стороны вместе акцентируют важность этого документа для двусторонних отношений, и это будет хорошей возможностью, чтобы обсудить и текущие вопросы.