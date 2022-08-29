Понедельник, 29 Августа 2022 16:23

АрмИнфо. На заседании Совета безопасности Республики Арцах принято решение с 20:00 часов 30 августа осуществлять сообщение с Арменией по новому маршруту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Арцаха.

Согласно источнику, заседание СБ прошло 29 августа под руководством главы Арцаха Араика Арутюняна. В повестке заседания были вопросы, касающиеся эксплуатации нового маршрута, соединяющего Республику Арцах с Республикой Армения. С докладами выступили секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, министр внутренних дел Карен Саркисян, министр территориального управления и инфраструктур Айк Ханумян.

Было отмечено, что согласно пункту 6 заявления, подписанного руководителями Республики Армения, Азербайджанской Республики и Российской Федерации 9 ноября 2020 года, новый маршрут сохранит статус коридора. Завершены работы по асфальтированию дороги протяженностью 4,7 км, временно соединяющей маршрут с автомагистралью Горис-Степанакерт.

В своих выступлениях участники заседания подчеркнули важность обеспечения необходимых гарантий, связанных с вопросами безопасности новой дороги и градостроительных норм, и важность слаженной работы соответствующих государственных структур и российской миротворческой миссии, дислоцированной в Арцахе.

По результатам обсуждений Совет безопасности принял решение с 20:00 часов 30 августа осуществлять сообщение с Республикой Армения по

новому маршруту, через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района.