Понедельник, 29 Августа 2022 14:37

АрмИнфо.Компания GeoProMining Gold (дочерний актив GeoProMining), в рамках государственной субвенционной программы, окажет финансовое содействие Вардениской общине Гегаркуникской области Армении, в реализации проекта строительства системы водоснабжения пяти сел.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор GeoProMining Gold Анатолий Гоготин и глава общины Варденис Агарон Хачатрян.

В рамках соглашения, компания обязуется в течение трех лет оказать финансовое содействие программе водообеспечения 5 сел Вардениского региона на общую сумму в 150 млн драмов

( $ 470 тыс.)

Проект направлен на обеспечение пяти сел питьевой и поливной системой водоснабжения.

Общая стоимость проекта 700 млн. драм, из которых 150 млн. предоставит GeoProMining Gold, 180 млн. община Варденис. Остальную сумму субсидирует государство.

Гендиректор компании GeoProMining Gold Анатолий Гоготин: «, поскольку в процесс вовлекаются все заинтересованные стороны. Участие Компании в субвенционных программах обеспечивает эффективное взаимодействие государства, местных общин и бизнеса. Наш опыт показывает, что подобное сотрудничество позволяет наиболее результативно решать социальные задачи инфраструктурного характера в регионах нашего присутствия

Текущая – четвертая по счету программа, в которой GeoProMining Gold принимает участие, и я уверен, что ее реализация улучшит социально-бытовые условия проживания в приграничных селах региона».

Глава общины Варденис Агарон Хачатрян: «Участие GeoProMining Gold в реализуемых в нашем регионе инфраструктурных проектах позволяет нам решать более масштабные задачи, направленные на решение социально-экономических проблем. В этом плане GeoProMining Gold является нашим основным партнером и хорошим другом, на протяжении 15 лет участвующим в жизни общины и ее жителей. Социальные, культурные, образовательные и медицинские программы Компании позволяют нам качественно повысить уровень жизни наших сограждан».

Участие Компании в предыдущих субвенционных программах оценивается в 140 млн драмов.

Первые две были реализованы опять же в Гегаркуникской области Армении. В частности, это проект газификации ряда сел, развития системы водоснабжения, освещения сельских улиц, реконструкции и благоустройства улиц и Парка Культуры города Варденис .

Третий проект – реконструкция здания Дома культуры в городе Арарат и благоустройство прилегающего сквера.

Текущий проект по водообеспечению приграничных сел – четвертая по счету субвенционная программа, в которой наряду с местными органами самоуправления и правительством Армении участвует GeoProMining Gold.

Компания также выполняет все предусмотренные законодательством налоговые и социальные обязательства.

Реализация субвенционных программ правительством РА за 2021 -2022 гг. в Вардениском регионе оцениваются в 1 миллиард 890 миллионов драм. В 2023 году правительство планирует субсидировать субвенции в размере 1 миллиард 890 миллионов. Программы будут направлены на инфраструктурное развитие общин; газификация сел, системы поливного и питьевого водообеспечения, освещение улиц, строительство убежищ, ремонт детских садов.