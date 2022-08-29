Понедельник, 29 Августа 2022 13:58

АрмИнфо. Министерство труда и социальных вопросов Армении уже разработало и ввело в обращение проект <Об утверждении порядка оказания социальной помощи семьям погибших и пострадавшим лицам в результате взрыва в торговом центре <Сурмалу>. Об этом передает госагентство Арменпресс со ссылкой на госведомство.

В частности, в министерстве отметили, что о размере и порядке планируемого содействия будет заявлено после обсуждения проекта с ведомствами-партнерами. Напомним, что в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара 14 августа в торговом центре погибли 16 граждан, свыше 60 обратились за медицинской помощью, пропавшим без вести считается один человек.

По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить детонация пиротехнических изделий на складе ТЦ. 17-18 августа в Армении и в Арцахе был объявлен траур по погибшим.