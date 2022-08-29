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АрмИнфо. Министерство труда и социальных вопросов Армении уже разработало и ввело в обращение проект <Об утверждении порядка оказания социальной помощи семьям погибших и пострадавшим лицам в результате взрыва в торговом центре <Сурмалу>. Об этом передает госагентство Арменпресс со ссылкой на госведомство.
В частности, в министерстве отметили, что о размере и порядке планируемого содействия будет заявлено после обсуждения проекта с ведомствами-партнерами. Напомним, что в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара 14 августа в торговом центре погибли 16 граждан, свыше 60 обратились за медицинской помощью, пропавшим без вести считается один человек.
По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить детонация пиротехнических изделий на складе ТЦ. 17-18 августа в Армении и в Арцахе был объявлен траур по погибшим.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД РА: подтверждаем нацеленность на максимальную реализацию имеющегося потенциала в целях последовательного наращивания сотрудничества между Арменией и Россией
|Пашинян и Путин поздравили дург друга и обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов
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|Дальнейшее упрочение исторических уз между Москвой и Ереваном в полной мере отвечает жизненным интересам народов России и Армении - МИД РФ
|Посольство США в Азербайджане отреагировало на заявление помощника президента Азербайджана
|Экс-министр обороны: Службу в ВС необходимо приветствовать и поощрять, а не назначать <откуп> за освобождение от служения Родине
|АРМЕНАЛ капитально отремонтировал рабочую столовую
|МВД Арцаха сообщило, как будет осуществляться связь республики с Арменией послей 31 августа
|Главе туркменского МИД вручили орден Узбекистана, узбекским дипломатам – туркменский орден
|Главы генштабов Армении и России обсудили ситуацию в Арцахе
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Прогноз: Вопросов больше чем ответов. Но они будут решены при поддержке Москвы
|Прогноз: Геополитическая конкуренция глобальных изменений на Южном Кавказе не предполагает
|Как быстро перевести деньги из России в Армению
|В Ереване состоялось заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны государств СНГ
|Госдеп: США привержены прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией
|Участок дороги Шуши-Бердзор-Горис, соединяющей Арцах с Арменией, будет действовать до 31 августа
|Сафарян: Противники армяно-российской дружбы и союзничества пытаются очернить участие Армении в ЕАЭС
|Idplus: Новый партнер Idram с новыми плюсами для всех
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|Клиенты ВТБ (Армения) могут получать переводы из России в драмах РА
|В Армении раскрыта цепочка незаконного оборота наркотиков
|В Степанакерте в цехе кислородного оборудования произошел пожар, в результате которого взорвались баллоны высокого давления.
|Пашинян, Мишель и Алиев встретятся в Брюсселе 31 августа
|Выявлен случай незаконного пересечения государственной границы Армении иностранным гражданином - СНБ
|В Физгородке возобновились акции протеста, двое граждан подвергнуты приводу
|Депутат: Поправки в закон <О военной службе и статусе военнослужащего> неприемлемы
|Омбудсмен: Граждане Арцаха имеют право быть в курсе событий, происходящих в республике и вокруг нее
|Aрмяне США требуют от законодателей немедленно прекратить оказание военной помощи Азербайджану
|Российские миротворцы обеспечивают безопасное передвижение граждан, въезжающих в Арцах - МВД республики
|ЕСПЧ отклонил иск Азербайджана
|Прогноз: Попытки усадить Ереван и Баку за стол переговоров будут продолжаться
|Главы МИД Армении и Франции обсудили Карабах
|Прогноз: Азербайджан армянскими дорогами не воспользуется
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Представители Азербайджана посетили Сарсангское водохранилище в Арцахе
|Переводы по системе Visa Direct через приложение AraratMobile
|В Армении может быть сокращен срок службы в вооруженных силах страны
|С 15 сентября в Армении стартуют трехмесячные сборы резервистов
|Азербайджан грубо нарушает международное гуманитарное право - депутат
|Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|На территории торгового центра <Сурмалу> в Ереване прекращены поисковые работы
|Тюрколог: Анкара потребует от Еревана цену за успешное завершение процесса
|Возле одного из домов в Ереване обнаружена боевая граната
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|Прогноз: Вопросов больше чем ответов. Но они будут решены при поддержке Москвы
|Прогноз: Геополитическая конкуренция глобальных изменений на Южном Кавказе не предполагает
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|Арман Гукасян: Армянская общественность должна осознать, что альтернативой российскому влиянию на Южном Кавказе сегодня может быть только турецкое господство
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