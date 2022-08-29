Понедельник, 29 Августа 2022 13:57

АрмИнфо. За истекшую неделю в Армении зафиксировано 2124 новых случаев заболеваемости коронавирусом, скончались 7 человек. Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения.

Источник отмечает, что в указанный период было проведено 6131 тестирование, по результатом которого COVID-19 был выявлен у 2124 граждан. Всего с начала пандемии проведено 3 184 464 тестирования, которое выявило наличие заболеваемости у 434 398 лиц, от пандемии скончались 8655 человек.

С начала эпидемии, говорится в сообщении, проведено в общей сложности 2 243 265 вакцинаций, из которых 1 145 553 - первой дозой, 1 022 051 - второй дохой и 70 505 - бустерной.