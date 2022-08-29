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 Понедельник, 29 Августа 2022 13:56
Алина Оганесян

Starmus представил платную и бесплатную программу предстоящего фестиваля в Армении

Starmus представил платную и бесплатную программу предстоящего фестиваля в Армении

АрмИнфо.Основной билет на один из самых престижных международных научных фестивалей Starmus VI, который в этом году пройдет в Армении с 4 по 9 сентября, включает возможность посещения  всех конференций и концертов в Спортивно- концертном комплексе им. К. Демирчяна. Об этом сообщает пресс-служба Фестиваля.

В частности, в день открытия фестиваля, 4 сентября, ожидается концерт, на котором выступит джазовый пианист и композиторТигран Амасян в сопровождении Марка Карапетяна и Артура Гнатеки, а также Дерек Шеринян вместе с Саймоном Филипсом и Риком Фьерабраччи.

В этот же день пройдет лекция норвежского психолога, нейрофизиолога, Лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине Эдварда Мозера .

5 сентября жители и гости столицы смогут посетить концерт рок-группы Sonic Universe, а также Рика Уэйкмана, Sons of Apollo, Сержа Танкяна, Тиграна Амасяна, Андрея Макаревича, Криса Хэдфилда, Национального филармонического оркестра Армении.

Помимо этого, 5 сентября, состоится торжественная церемония вручения медали Стивена Хокинга.

6 и 7 сентября пройдут лекции и конференция <Открой Вселенную и измени мир>.  7 сентября участников фестиваля ожидает также концертная программа Another World, которую откроет местная рок-группа Nemra и Гор Суджян, после чего состоится  выступление международных культовых музыкантов, в частности,  Брайана Мэя, Дерека Шериняна вместе с Саймоном Филипом, Риком Фьерабраччи, Роном Талем <Бамблфутом>, а также перед армянским зрителем выступит испанская оперная певица (сопрано) Монсеррат Марти, и Симфонический оркестр Национального академического театра оперы и балета им А. Спендиаряна. Специальный гость концерта английский музыкант, один из основателей и лидеров группы 10cc Грэм Голдман.

8 сентября пройдут лекции и конференции на темы <Открой Вселенную и измени мир> и <Космические технологи сегодня и завтра>.

В этот же день ожидается Star Party в Гарни с участием итальянской рок- группы NoSound и инди-поп дуэта из Лос-Анджелеса Sebu (Capital Cities).  Последний день фестиваля стартует лекциями и конференциями <Открой Вселенную и измени мир> и <Космические технологии сегодня и завтра>, после чего состоится торжественная церемония закрытия Starmus VI.

Согласно источнику, в рамках фестиваля все желающие бесплатно могут принять участие в научном лагере Starmus VI с 8 по 11 сентября на площади Театра оперы и балеты (время работы с 17:00 до 23:00).

Основные темы, которые охватит научный лагерь, касаются астрофизики, физики, дронов, робототехники, искусственного

интеллекта, агротеха, ядерной энергии, эпидемиологии, исследования землетрясений, биологии, вспомогательных технологий и др.

Напомним, что в этом году Starmus будет посвящен 50-летию со дня первой высадки космической станции <Марс-3> на Марс. Ожидается приезд в Армении порядка 3-5 тыс. участников из разных стран мира, в частности, всемирно известных астронавтов Чарльза Болдена, Криса Хэдфилда, Джима Багяна, Джорджа Нилда, Чарли Дьюка, лауреата Нобелевской премии Эдварда Мозера, Кипа Торна, Эммануэля Шарпантье; ученых: Тони Фаделла, Брайана Грина, Донну Стрикленд и др.

Фестиваль STARMUS был основан астрофизиком Гариком Исраеляном и гитаристом легендарной рок-группы Queen, астрофизиком Брайаном Мэем в 2011 году, и был проведен в Испании, Норвегии, Швейцарии.  Фестиваль считается единственным в мире, где проводятся мероприятия и выступают спикеры подобного масштаба. Цель фестиваля - популяризация науки. Говоря о предстоящем фестивале, Гарик Исраелян отметил, что стоимость билетов на мероприятия символическая.  "В отличии от Европы, где стоимость билетов на фестиваль составляла 700 евро, было решено установить минимально возможную, символическую цену на Армянский фестиваль - 25 000 драм для участников и 20 000 драм для студентов, причем за участие в четырех днях лекций", - сказал соучредитель фестиваля STARMUS, добавив, что масштаб фестиваля уникален тем, что популяризирует науку, привлекая у ней молодеж, подытоживая ее искусством и музыкой, вдохновляя на новые исследования и открытия.-

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